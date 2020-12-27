台灣民眾黨嘉義總服務處27日舉行成立大會。（呂妍庭攝）

與民進黨分手？柯文哲：一群強盜在分錢 沒分到就知道不是同一夥

台北市長柯文哲27日出席台灣民眾黨嘉義總服務處成立大會時，指曾有人問他，怎麼知道跟民進黨分手了？他說前瞻計畫是一群強盜在分錢，你沒分到錢就知道跟他不是同一夥的，還說中央所謂競爭型計畫，如果阿燦、阿邁去申請應該會有，阿哲去申請就沒有。

柯文哲說，前瞻一期4200億，執行率32％就編二期，理論上執行這麼差，為什麼編二期？結果二期編完後突然說2000億軌道運輸不做了，要改競爭型計畫，形容這是定期存款變活期存款，活期存款又變空白支票，且競爭型計畫開放地方政府申請，就他認知是「我看你順眼就給你，不順眼就不給你」。

柯文哲說，萊豬爭議明明很容易解決，但當時就看到行政院蘇貞昌故意不上來，國民黨就故意杯葛，但他當時到行政院很好心說「源頭管理、明白標示」，事情就解決了，中央就是不要，兩邊就要演，正事不幹，每天在演戲。

柯文哲還說，為何前瞻計畫這麼離譜會在立法院通過，後來他懂了，民進黨拿8元、國民黨拿2元，大家都有得分，分多分少而已，但前瞻8400億元，台北市只分到22億元，我說你乾脆不要給我。

「台灣難道比新加坡笨、懶惰嗎？」柯文哲說，台灣曾經是亞洲四小龍第一名，怎麼20年後一蹋糊塗？就是國民兩黨每天在演戲，把國家耽誤掉了，所以民眾黨是以台灣為名，以民眾為本，把台灣發生的事當作自己的事看待，以台灣為主的概念才能真正落實建立。

柯文哲重申，民眾黨這群人是理念的結合，不求一天就改變這個國家，要一步步改變這個國家，說民眾黨成立1年半，很多人批評，但當初民進黨成立1年半有什麼威力？有這種聲勢？「更差」，但還是不影響他後來可以完全執政，向黨員、支持者信心喊話，強調要穩扎穩打，一步步前進，才能讓台灣成為更好的國家，這是民眾黨的目標。

(中時 )