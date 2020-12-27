活動規模盛況空前。（國際獅子會 300A2 區提供）

活動規模盛況空前。（國際獅子會 300A2 區提供）

受贈儀式圓滿順利。（國際獅子會 300A2 區提供）

受贈儀式圓滿順利。（國際獅子會 300A2 區提供）

歲末年終，全球最大公益社團組織國際獅子會台北市第二支會(簡稱 300A2 區)，為發揚獅子會「我們服務，WE SERVE」的服務宗旨，日前在凱達格蘭大道舉行「獅子會全球五大志業聯合社會公益活動」，為社會寒冬送暖，活動已圓滿落幕。

國際獅子會300A2區總監黃美麗喊出年度口號「美麗人生‧服務為先」，為宣揚獅子會國際總會全球五大志業，落實「有需要的地方就有獅友即時服務」理念， 號召轄區內111個分會、13個專區、11個服務委員會，超過近4000名的獅友及寶眷， 共同參與這次大型社會服務工作，活動規模盛況空前。

此次活動由國際獅子會300A2區主辦，台北市政府協辦，區GST全球服務團隊（Global Service Team）執行。設置公益帳棚65座，包含20座公務宣導及服務民眾帳棚、45座獅友社會服務帳棚。

活動上的社會服務項目，包括視力篩檢、糖尿病宣導，防治教育及篩檢、兒童癌症宣導，防治教育、救助饑餓（貧窮弱勢） 、環境保護及宣導、捐贈參與活動表演之學校獎助學金（泰北高中、福安國中、仁愛國中、當代舞團、明道國小），現場捐贈消防災情勘查車，由內政部長徐國勇代表授贈。

(中時 )