康康近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享年紀越大越要做自己的故事。他今年3月起床後，一陣暈眩又想吐，檢查後才發現有血管阻塞達百分之42，再嚴重惡化可能會中風，沒想到隔天康康出席朋友飯局，本來想說晚上9點就要回家，結果一去連隔壁桌都是好友，之後的事他完全斷片，隔天醒來太太才跟他說，昨天半夜管理員通知下樓接他，一到大廳後，看康康癱軟在輪椅上。

康康提及，太太嚇到心想怎麼那麼快就中風，幸好只是管理員好心用輪椅接喝醉的他上樓，康康聽完後，覺得太對不起老婆，從此嚴格遵守就算有飯局也一定9點之前到家，3月至今已瘦了5公斤，雖然滿頭白髮，但整個人精神好了許多。

康康認為走路、唱歌、喝水、曬太陽、梳頭、大笑等都對身體很好，經常在永和住家附近，邊走路邊唱歌加梳頭與大笑，就算被當神經病也沒關係，主持人巴鈺笑說：「這樣一定不會中風，但我們會懷疑你中邪。」

(中時 )