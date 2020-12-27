獨／橫綱凱咪蹭熱度炒知名度?怒嗆：我幹嘛要管你們

網路正妹家家（王盈）11月底疑跟粉絲打賭10萬，接下直播換泳衣的挑戰未料露點走光，緊急關閉instagram帳號不雅片仍遭瘋傳。沉澱一個月，家家終於重啟IG，被發現粉絲人數大躍進。

家家閉關1個月，最近終於悄悄將帳號轉為公開，除了將簡介上的「王盈 家家 janice」剃除掉只剩「王盈」兩個字，疑似想斷開露點風波，還留下5個字「小心假帳號」警惕網友，以防有不肖人士趁亂魚目混珠。

重開IG後，可以看到家家的最新貼文停留在事件發生以前，甚至默默刪掉部分動態，但追蹤人數來到第二個成長期；原本她的粉絲13萬，露點後火速飆漲到16.4萬，兩周後熱度消退，稍稍降到16.3萬，直到近期重啟IG帳號，立刻又新增4萬粉絲，目前來到20.9萬，硬生生比風波前多了7萬。

家家因在直播中換泳衣，白色平口胸罩當場噴飛，4秒的露點畫面慘遭網友截圖流出聲名大噪，她為了止血，立刻把IG帳號設成不公開，但粉絲人數仍直線上漲，被橫綱凱咪調侃「你真是『不小心』從『後面』解開了你的胸罩，真是不小的心」，暗酸家家想藉由走光搏版面。

(中時新聞網)