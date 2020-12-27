大成台灣律師事務所20日舉辦十周年慶祝大會，由于美人主持活動，包括法學泰斗、前大法官王澤鑑、前大法官黃茂榮、陳新民等法界重量級人物到場致賀。另因應防疫需求，大成Dentons全球各地夥伴們，也透過影片，向大成台灣祝賀十歲生日快樂。

大成執業逾30年的共同創辦人魏憶龍律師。

活動一開始，執業逾30年的共同創辦人魏憶龍律師，與創所合夥人林合民律師等14位高級合夥人，與30世代的生力軍何謹言律師、王政凱律師等，藉開場點燈球傳承儀式，象徵大成台灣律師事務所的世代傳承，期許年輕世代的大成律師，在下一個十年更加成長茁壯。

該活動邀請到亞太綜合研究院董事長王仁宏、前副總統呂秀蓮、新黨榮譽黨主席郁慕明、國票金控董事長魏啟林、兩岸知名禪者林谷芳、前國發會主委陳美伶、全國律師聯合會理事長陳彥希、嘉義縣前縣長張花冠、台灣法學研究交流協會理事長潘維大、監察院秘書長朱富美、台灣蠻野心足生態協會創會理事長文魯彬等貴賓致賀詞。

魏憶龍在活動中，正式敦聘陳美伶為大成台灣律師事務所的顧問，盼藉其歷任中央、地方等要職，以及近年致力推動台灣數據經濟發展等經驗，以其全球視野協助台灣企業客戶，透過大成Dentons全球頂尖的法律服務網路，大步邁向世界、接軌國際舞台。

魏憶龍表示，這十年來，走遍大成Dentons律師事務所全球各地辦公室，一路走來還真是精采萬分，而在大成律師事務所十周年紀念書籍中，也將過去十年的努力詳細記載。

魏憶龍強調，大成Dentons透過全球辦公室，以目標為導向的管理方法、連結世界頂尖法律專業資源、秉持多元化與包容性的經營策略，以建立「前瞻性的法律事務所」（the law firm of the future）為核心理念。

魏憶龍引述唐朝詩人賈島五言絕句，慨言「十年磨一劍，霜刃未曾試；今日把示君，誰有不平事？」強調大成台灣律師事務所孜孜矻矻走過十年，如今已把自己磨成一把上等寶劍，可以出鞘示人。

魏憶龍期許，大成新一代的生力軍律師，能隨時掌握機會歷練、累積經驗，將自己磨成一把好劍。

剛出版中英文對照的十週年紀念書，將分送至大成Dentons在全球六大洲的199間辦公室，讓台灣與國際無縫接軌。

大成台灣律師事務所成立滿十周年，20日舉行十周年慶暨感恩茶會，將十年來的努力，與所內外各界先進的高見集結成書；

共同創辦人魏憶龍慨言「十年磨一劍」，期許大成新一代的生力軍律師們，能將自己磨成一把好劍。

(中時新聞網)