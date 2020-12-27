桃園人妻芝芝（化名）結婚才僅1年多，就劈腿男同事小謝（化名），2人用LINE互表愛意還大聊性愛煽情內容，更一起當「時間管理大師」，多次利用午休或下班時間直衝摩鐵，甚至遠赴北投泡溫泉。芝芝之夫獲悉被戴綠帽，氣到喘不過氣、全身痙攣，當場送醫，事後他對小王提告求償，桃園地院判小王得賠綠光夫40萬元。可上訴。

根據判決書，芝芝之夫指控，他與芝芝於2018年5月間結婚，誰知妻子竟從2019年9月就外遇男同事小謝，兩人在LINE上互表愛意、思念，談論性行為過程的露骨煽情內容。

芝芝之夫得知，妻子與小王至少發生5次性行為，利用午休或下班時間，在飯店、旅館、商旅留下「愛的足跡」，甚至還一起到北投爽泡鴛鴦湯，第一時間難以接受，發生呼吸急促及全身痙攣狀況，被緊急送醫。

小謝則辯稱自己沒跟女同事芝芝發生性關係，一切都是人夫臆測的，同時更指出，芝芝婚姻早有問題，人夫甚至曾將電動門斷電，限制妻子自由；另人夫還曾在電話中恐嚇：「我會直接到你公司把你從辦公室內揪出來揍到半身不遂，這樣我也爽」，讓他心生畏懼，連覺都睡不好。

不過桃園地院審理認為，從芝芝與小謝的對話，堪信與彼此確有交往熱烈，期間發生性行為，行為顯然已逾越一般男女同事間正常相處之分際，審酌原告、被告財力，認為小謝應賠償人夫40萬元。可上訴。

(中時新聞網)