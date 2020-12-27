有些民眾參與篩檢卻不追蹤，長輩、慢性病患缺乏健康管，雲林縣衛生局與王長庚公益信託、慶寶勤勞慈善基金會、長庚大學合作，開發專屬雲林人的「個案管理服務平台」，運用人工智慧串聯雲林跨領域整合醫療、公衛保健照護資料，主動追蹤個案後續消息。

雲林縣結合社會資源辦理社區整合性健康篩檢多年，國健署也補助40歲以上65歲以下每三年一次成人健檢，有些民眾願意檢查但不追蹤，衛生局受限於人力，也難以進行個案管理，保健用意大打折扣。

雲林縣衛生局在長庚大學教授林仲志協助下，為雲林縣量身打造一個結合健檢大數據、以人為中心的個案管理平台，有個案的篩檢資料、健檢紀錄，也能讓公衛護理師進行個案追蹤照護與轉介，虎尾鎮、四湖鄉先試辦，逐步推廣至全縣各鄉鎮。

衛生局表示，從肝臟、腎臟檢查數據就能追蹤民眾的健康狀況，首要追蹤對象是高血壓、高血脂、高血糖的65歲以上「衰弱前期」的長輩，公衛護理師可電訪提供衛教知識、運動宣導、追蹤治療資訊。

縣長張麗善表示，這個平台將幫長者進行高血壓、高血脂、高血糖、肝功能檢查的友善管理，及時提供轉介治療的服務，達到早期治療、預防嚴重併發症的目標。

張麗善說，大數據統計也看得出長者的營養狀況，20鄉鎮市衛生所護理師可進行巡迴營養諮詢服務，讓長者吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，延緩衰落與延續健康。

長庚大學資工系教授林仲志指出，此一個案管理系統整合物聯網、大數據、AI人工智慧技術，結合營養師及慢性病管理，啟動社區健康資源服務，方便衛生局派工、派案到後續服務追蹤。

(中時 )