HUSH對於「再見」有所感觸，在歲末年終之際推出全新單曲〈練習說再見〉，與多位金曲音樂人合作，包括陳君豪、黃文萱，Tizzy Bac鼓手林前源，以及合作過多次的五月天瑪莎擔任配唱製作人，他和瑪莎交情不錯，他形容，瑪莎是個溫柔的製作人，「我們都會多做討論，假如唱法改變，每種狀態可以發展到怎麼樣。覺得不管怎麼唱，瑪莎都是滿能客製化的一個製作人。」

〈練習說再見〉新曲創作源自於HUSH近期推出個人首本著作《娛樂自己》裡的同名文章，其文章的靈感來自一部背包客的紀錄片，主角因為旅行，在與他人相識又分離的反覆過程中，對於說再見這件事，就成了像打招呼一樣的社交禮儀，是一套無需情緒的公式，他說：「它讓我去思考對於說再見的感傷，是不是能隨著次數而降低。面對失去的我們能夠更懂得珍惜嗎？這是這部片帶給我的思考。」因此在配唱時，HUSH心裡浮現的畫面是面對種種失去時的自己。

即使歌詞裡寫道「我想我應該練習說再見 ，一如生存所需的熟練」，但「練習」談何容易，HUSH說：「練習其實滿無感的，畢竟沒有那麼多機會每天可以面對失去。但我發現人越長越大，真的就越容易面臨一個個早一步離去的人事物，這些事情都一直會帶來功課。」就如同HUSH在書裡所形容的，「對於告別，說到底，傷感的究竟是對方抽走曾與自己有關的積木，還是被留下的自己要整理曾與對方有關的積木呢？」若曾被帶走一部分的自己，HUSH也期許可以長出新的自己，這首新歌就是領悟生命後，所積累的人生觀。他也將在1/9（六）下午14:30-15:30台中「誠品園道店」、1/17（日）下午15:00-16:00高雄「誠品大遠百店」舉行《娛樂自己》簽書會。

HUSH新歌〈練習說再見〉靈感源自背包客紀錄片。（有心事音樂提供）

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