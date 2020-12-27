近日滷肉飯業者「鬍鬚張」被爆出使用西班牙豬肉卻貼上台灣豬標章，農委會主委陳吉仲昨日回應，目前仍屬試辦，明年1月1日後若張貼台灣豬標章卻未全面使用國產豬，才會依標示不實罰4萬至400萬元。國民黨立委蔣萬安今日受訪表示，政府不做好源頭管理，卻把責任推給業者，根本是不負責任。

蔣萬安指出，明年1月1日就要開放萊豬，農委會說只要業者貼上台灣豬標章，就可以讓民眾清楚分辨選擇。但現在業者都是在線上或臨櫃先申請，然後農委會再去查，而光是年底前就有1萬5千家業者申請，明年更高達12萬家，政府哪來的人力去稽查？要怎麼認證是否為台灣豬？此外，在取得標章後，後續如何確保店家沒有摻入他國豬肉？稽查人力夠嗎？

蔣萬安說，若一進口就做好標示是否為萊豬，後續根本沒這麼多困擾，政府現在推給業者店家，要他們申請、貼台灣豬標章，還說若標示不實要開罰，這根本是把該負的責任轉嫁給業者店家扛。而現在除了農委會外，連衛福部也要自己推標章，民眾根本搞不清楚要以哪個為主。

蔣萬安表示，有關豬肉加工食品的問題，政府一直不敢面對，相關業者能不能取得台灣豬標章，也都沒說清楚。而萊豬進口問題，執政黨從事前認證、事後稽查，以及配套及政府責任，完全沒做到，過去一再強調的標示清楚，事實根本是在欺騙民眾。

(中時 )