英國傳出變種新冠病毒，傳染性更強，造成出逃潮。教育部表示，在英國大學註冊入學之我國留學生有4050人，現正值寒假期間，台生若欲返台有緊急困難需要協助時，將由駐英代表處或駐英教育組聯繫協助，盡力提供安排。

英國政府於12月19日緊急發布，將原本的3階段防疫措施：中等、高等、極高之外，增加更緊縮的第4級措施，駐英教育組同步於臉書提醒留學生應配合英國政府防疫規定。

英國疫情加劇，許多國家因此暫時對英國停飛航班，已影響到人員流動。教育部駐英教育組成立臉書並提醒同學注意英國政府各項防疫措施及相關規定，同時透過54個台灣同學會會長轉達留學生各項資訊。

現正值寒假期間，在英留學生若想返台，怎麼辦？教育部表示，尊重海外留學生返國意願，英國目前交通依然順暢，教育部將透過駐外機構加強既有急難救助機制提供留學生及時適當協助，讓他們可以返台。不過他們返台後必須集中隔離兩周，之後再檢驗連兩次皆陰性後，才算完成檢疫。

(中時 )