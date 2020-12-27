台中市今年新增10家低碳認證旅館，觀旅局長林筱淇授證並肯定業者響應低碳旅遊。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

植光花園酒店取得台中市低碳旅館認證。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

香榭大飯店推動低碳客房服務，提供旅人低碳旅宿。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀旅局率全國之先推動旅館業低碳認證，邀集各領域專家，針對能源設備、低碳服務方式等軟硬體項目進行輔導檢視，除原有47家低碳旅館，今年再新增10家，其中一家業者接受專家建議，調整館內2台熱水鍋爐設定溫度及水龍頭熱水出水量，年省瓦斯費20萬餘元。

台中市觀旅局推動低碳旅館認證計畫，提升旅館業面對全球暖化的調適能力，並提供旅人低碳旅宿。今年新增10家獲得低碳認證，包含裕元花園酒店、林酒店、川賦商旅、中科大飯店、香榭大飯店、旅巷輕旅、寄居蟹行旅、植光花園酒店、新幹線花園酒店及歐非行旅。

觀旅局長林筱淇表示「低碳旅遊」不只是精打細算，「低碳旅館」也不僅僅是節能省電，更重要的是對永續生存議題的重視。認證過程是透過邀集各領域專家，針對能源設備、低碳服務方式等軟硬體項目進行輔導檢視，再提供旅館業者實際可行的節能措施與建議。

台中市低碳旅館今年新增10家，總數來到57家，其中一家取得認證的飯店接受專家建議，調整館內2台熱水鍋爐設定溫度及水龍頭熱水出水量，預估每年可節省瓦斯使用費20萬餘元。

林筱淇強調，低碳旅館認證計畫是讓旅宿業者以實際行動支持友善環境，通過認證代表旅館環境品質優良，能吸引綠色客群及節省能源開支，也代表業者推行永續經營理念。邀請崇尚低碳旅遊的旅人，親自來台中體驗最環保的低碳旅行，共同支持友善環境，與自然共好。

(中時 )