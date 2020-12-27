遠東科大與修繕志工協助獨老修屋，27日完工。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

遠東科大學生關懷在地獨老。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

房間整修前陰暗髒亂。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

木工工會拆除搖晃不堪的床板，由勞工局提供床鋪及衣櫥，房間整修後明亮整潔。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市遠東科技大學長期關懷在地獨居長輩，發現82歲卓奶奶居住環境破舊凌亂不堪，遠東科大師生除協助申請補助津貼、清掃環境，並獲台南市勞工局「做工行善團」協助修繕房屋，27日台南市長夫人劉育菁前往慰問工作人員、關懷案主，並與遠東科大師生一起粉刷牆面，為修繕工程畫上句點。

遠東科技大學校長王元仁表示，因推動教育部USR計畫，落實關懷在地獨居長輩，無意間發現鄰近有位82歲卓奶奶，居住空間破舊凌亂不堪，USR師生團隊討論後排定3階段期程協助改善，10月初先完成中低老生活津貼補助申請，又於10月16日號召師生26人協助清掃，完成第一階段的環境改善。

通識教育中心主任詹添印表示，場勘時發現卓奶奶家中熱水器損壞多年無力更換，常年靠燒柴才有熱水洗澡，參與學生決定10月22日辦理樂天小農市集義賣活動，不僅幫助農民行銷，也將收入添購熱水器，用實際行動讓愛翻轉，培育良善的學生為社會服務。

透過媒體報導，台南市勞工局「做工行善團」主動協助修繕，局長王鑫基帶領工會志工場勘，12月13日起陸續由泥水工會進行浴室磁磚、馬桶、廚房牆面修繕；電器工會進行全屋電路更新、裝設排油煙機、瓦斯爐；木工工會拆除搖晃不堪的床板，並由勞工局提供床鋪及衣櫥；27日油漆工會與學生一起進行牆面粉刷，為修繕工程畫上句點。

遠東科大張美玲老師表示，修繕施工期間動員約100位志工，犧牲假日無私奉獻，大愛精神值得學習。為感謝勞工局及修繕志工鼎力幫忙，遠東科技大學準備2萬元材料費回饋做工行善團，並贈送學校愛幸福番茄給辛苦志工們，學生帶來自製的湯圓與大家分享，慶祝卓奶奶家完成修繕。

(中時 )