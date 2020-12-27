台中市動保處邀請民眾走訪動物之家后里園區，並舉辦剪紙藝術暖身活動。（台中市動保處提供／王文吉台中傳真）

動物之家后里園區預定明年試營運，台中市動保處舉辦剪紙藝術暖身活動。（台中市動保處提供／王文吉台中傳真）

台中市動物之家后里園區投入1.6億元整建，外觀融合黃絲帶意象，大量採用圓弧曲線，翻轉動物收容所髒亂、汙染等負面印象。動物之家后里園區整建工程日前完工，預定明年試營運，動保處推出3場公共藝術活動，讓小朋友以動物為主題發揮創意剪紙，並搶先走訪園區。

動物之家后里園區預定明年試營運，為替開幕暖身，台中市動物保護防疫處日前舉辦3場次公共藝術民眾參與活動，由剪紙藝術家魏少君及桴日意至設計有限公司策畫，讓小朋友以動物為主題發揮創意剪紙，並搶先走訪動物之家后里園區，探索后里園區各個角落。

動保處表示，這次公共藝術活動以「剪紙，無條件的快樂」為發想，安排3場次活動，第1場「紙摺藝術工作坊：小小朋友的藝術行動」開放報名隔天就額滿，小朋友發揮創意，將抽象轉化為實體，把對動物的想像躍然紙上。

第2場「剪紙藝術DIY工作坊」讓參與民眾化身為剪紙藝術家，以動物之家公共藝術作品為主題，將剪紙藝術應用到日常用品上，製作屬於自己獨一無二的雙面年曆；第3場活動「藝術導覽-探索動物之家」帶領民眾實際走訪園區，透過藝術家的眼睛及剪紙小卡，以空間及環境為底，逐步探索動物之家各個角落風景。

動保處表示，動物之家后里園區建築外觀設計融合黃絲帶意象，大量採用圓弧曲線，象徵對外敞開與歡迎，未來將持續規劃系列開幕前暖身活動，讓更多人認識動物之家后里園區。

(中時 )