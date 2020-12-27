基隆市安樂高中為讓特殊生也能一同參與「滾球」體育活動，運用資源回收物品作為素材改良。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市安樂高中為讓特殊生也能一同參與「滾球」體育活動，運用資源回收物品作為素材改良。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

參與學生都可以提出自己的意見和想法，進而產生對滾球的興趣。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市安樂高中特教老師劉佳宜、余芷涵設計「罐罐難過，罐罐過」教案，以特奧滾球運動作為課程發展主題，運用資源回收物品作為素材改良，提供特殊生與一般生共同運動的環境，獲「109年度優良適應體育教案甄選」特優。

教育部委託國立台灣師範大學舉辦「109年度優良適應體育教案甄選」，安樂高中「罐罐難過，罐罐過」教案獲特優，特教組長彭淑珍表示，學校不斷積極推廣更多特教體育項目，增進一般生與特殊生互動機會，為讓特殊生也能一同參與「滾球」這項體育活動，將特奧滾球加以改良，利用環境中隨手可得的材料，讓每位學生可以自己製作「改良式」滾球。

彭淑珍說，過程中更引導學生自訂規則，讓每個參與的人都可以提出自己的意見和想法，進而產生對滾球的興趣，在活動中發揮創意、建立友誼，不僅環保，也能培養身特殊生運動健身的習慣與嗜好，增加參與樂趣。

安樂高中校長方保社指出，近年不斷推動特教生適應體育，透過適切活潑的體育課程，提供校內身心障礙學生加強體能，除了參加市府與國立體育大學合作推動的「適應體育巡迴課程」方案外，更與中華台北特奧協會簽約成為基隆市第一間「國際特奧會融合學校」，除了各式體育課程的融合，更選擇特奧「滾球」項目，作為學校適應體育重點推展活動。

(中時 )