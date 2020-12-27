市府辦理「台中購物節」，由市長盧秀燕親自協調台中各公協會、商圈市場、百貨公司參與，今年創造90億元消費登錄金額。（陳世宗攝）

「台中市府團隊28日將舉行就職2周年向市民報告」記者會。經發局27日指出，近兩年成果豐碩企業投資台中達7343億元，包含投資台灣三大方案有163家共2071億元、民間新增投資79件共5188億元及促參案84億元；其中投資台灣三大方案件數更居全國之冠，顯現投資熱潮。

經發局指出，新冠肺炎疫情衝擊對產業受創甚深，市府促進經濟從基層消費做起，今年度傳統市集在市府輔導及協助修繕設備下，以整齊、清潔、明亮的環境，在有「菜市場金馬獎」之稱的「經濟部優良市集及樂活名攤評核」中摘星3891顆，蟬聯全國第一，是全國唯一突破3000顆星縣市。

經發局長張峯源說，為鼓勵消費振興經濟，市府辦理「台中購物節」，由市長盧秀燕親自協調台中各公協會、商圈市場、百貨公司、機關及區公所都參與其中；活動期間經由天天抽、週週抽、雙週抽、月月抽及壓軸抽等多項活動刺激民眾消費，今年創造90億元消費登錄金額。

張峯源指出，為提升經濟市府推動多項重大政策，包括台中國際會展中心、潭子聚興產業園區、大智路貫通、水湳中央公園等。工商數據方面，經濟部最新公布工廠營運家數及固定資產投資全國第一，109年「公司行號經濟指標」連續兩季五項指標也奪下六都第一，讓市民感受台中經濟發展潛力。

因應投資需求市府率先六都成立「台商專區」，掌握第一波台商回流投資潮，至今共協助34家廠商、促進382億元投資落實；為解決用地需求提出加速公有地園區開發、協助民間自辦產業園區、輔導工廠業者利用毗連非都市土地、鼓勵廠房立體化等方案，展現市長盧秀燕「拚經濟」的決心。

(中時 )