僑泰高中舉辦「科學實作探索營」，帶領國小學從實作中學習，也激發他們的創意。（僑泰高中提供／林欣儀台中傳真）

配合108新課綱素養導向的學習模式，同時達到激發國小學生創意的目的，僑泰高中特別舉辦「科學實作探索營」，在老師帶領下，參加的國小學童們分別體驗「樂高機器人」、「瓶中彩虹」科學實作，現場歡笑、驚嘆聲不斷，達到寓教於樂效果。

秉持「做中學」的理念，僑泰科學探索實作營結合英文與自然課程，開放學生親自動手做，一整天的活動分為上、下午共兩場，在樂高機器人項目，參與學員從不同功能的感測器開始學習，接著構思機器人模型、利用圖形控制介面軟體、寫出程式並下載到EV3運行，最後成品還得在相撲擂台上與其他隊伍一較高下，參加者看著親手製作的機器人，大呼「好有成就感」。

瓶中彩虹項目則是教導孩子們將粉筆放在鹽巴上研磨成粉，利用摩擦將顏色轉換到鹽顆粒，再將各色鹽巴放入瓶中，呈現出亮麗藝術品。就讀和平國小的黃姓學員說，從活動中學到許多知識，與隊員們合作、更了解團隊精神的重要；益民國小盧姓學員則說，機器人組裝課程相當具挑戰性，最後看到自己的作品在擂台上比賽，感覺很刺激又興奮。

僑泰高中校長溫順德表示，今年科學探索營原本訂於12月13日舉辦，但因家長及學生熱烈響應，開放報名短短兩天就爆滿，只好再加開場次；學校透過科學實作探索營的模式，融入語文與科技素養，培養小學生團隊合作、系統思考與表達能力，展現新課綱精神，也是大手攜小手的的最佳體現。

(中時 )