胡瓜、阿翔主持民視《綜藝大集合》，近日邀請宜蘭的的全國冠軍爬樁隊伍「頭城阿信師搶孤隊」，每位選手身懷絕技，各個都堪稱樁上的猴王，一開場胡瓜就請他們示範爬樁動作，在攝影棚內展現冠軍氣勢。選手示範完之後，胡瓜也邀阿翔一起體驗台灣爬樁文化，由胡瓜當底座，阿翔往上爬，胡瓜當起稱職底座緊抱住樁，沒想到阿翔卻出包將他褲子踩下，讓胡瓜瞬間內褲外露。

胡瓜又急又羞對阿翔說：「在這麼多人面前脫我褲子，我還要不要活？」眾人瘋狂大笑。現場藝人卻歪樓問胡瓜：「沒想到瓜哥平常都沒有穿紅內褲的習慣。」胡瓜搞笑說：「今天又不是參加什麼頒獎典禮，所以就沒有特別穿紅內褲。」還羞喊「都被你們看光光了」。

胡瓜（台上右）褲子被扯下。（民視提供）

而橫向爬樁遊戲，樁依照參與者體重保持平衡，挑戰者趴在上面以橫爬方式，迅速往中間爬行，率先打破氣球即獲勝，來賓廖慧珍躍躍欲試，胡瓜無奈表示：「沒有人可以當她的對手。」這時觀眾群卻出現一個熟悉身影，原來是董至成現身，還自動加碼送出吸塵器給觀眾，相當驚喜。

(中時 )