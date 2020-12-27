「大雅麥香馬」起跑儀式包括立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒、市議員徐瑄灃、大雅區長李修齊等均到場鳴槍。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

「大雅麥香馬」特製「10週年經典麥香」精美獎盃。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

2020晨曦麥香「魅力飛馳」馬拉松，27日清晨於大雅國小操場旁起跑，活動分為42k全馬組、21k半馬組、12.5k挑戰組及7.6k休閒組，途經潭雅神綠園道等大雅知名景點。為慶祝活動屆滿10週年，參加民眾只要於規定時間內完賽，還可獲得特製「10週年經典麥香」獎盃，推廣大雅區人文與地理之美。

「大雅麥香馬」起跑儀式包括立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒、市議員徐瑄灃、大雅區長李修齊等均到場鳴槍。跑者於規定時間內完賽除頒發成績證明外，且各組皆提供獎金，還可獲得特製「10週年經典麥香」的精美獎盃。

運動局表示，市府積極打造「酷城市、酷運動」，期望市民朋友能養成運動好習慣，促進全民健康。感謝大雅中央獅子會、瑞助營造、大雅區體育會田徑委員會及大雅國小舉辦「麥香馬」，用心結合運動與大雅區在地文化，除推廣路跑運動外，也帶領各位跑友認識大雅區的人文與環境。

運動局說明，為配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，此次活動進出會場人員均需配戴口罩，寄物處需經熱感應儀測量體溫，且會場不供應飲食，原計畫為跑者補充能量的海鮮粥、綠豆湯也已取消，而原訂休閒組、挑戰組完賽禮麥當勞也改發餐券，讓參賽者自行至店面領取。

(中時 )