有網友在23日PO文爆料，有內部員工將煮食物的鍋子當成洗腳道具，準備將整隻臭腳浸在桶子裡泡。(翻攝自靠北春水堂2.0 )

知名茶飲品牌「春水堂」有40年歷史，一名網友日前PO文爆料，指有內部員工把煮食物的鍋子當成洗腳桶，整隻臭腳都浸在裡面泡，照片曝光後遭網友們挨轟「噁心死了」、「暗黑料理」，春水堂今回應，承認確有此事，但澄清鍋子是當天燒壞要報廢的，也確實丟棄沒有重複使用，該泡腳員工已經懲處，對於引發民眾觀感不適，非常抱歉。

「靠北春水堂2.0」23日有網友PO出照片，爆料「供應給客人用的鍋子可以當耶誕趴洗腳道具欸」，而照片中確實有一名女子準備將腳放進鍋中，把鍋子當洗腳桶泡腳，還有人拿著抽獎箱疑似在玩耶誕遊戲，讓網友們傻眼，「是哪一間店啊，直接說啊」、「不要讓消費者吃到泡過腳鍋子煮出來的食物，噁心死了」、「暗黑料理」、「好噁，如果拿裝食物的鍋來泡腳，那間店店長是不是記個過，督導不周」。

對此春水堂今做出回應，表示經查證後確有此事，澄清是分店員工在下班後臨時起意，自行挪用當天燒壞要報廢的鍋子，鍋子已於當日活動結束後丟棄，每日店內也都有進行閉店清潔打掃。

春水堂表示，員工擅自挪用公司器皿，已違反公司規範，已將該名員工懲處，非常抱歉讓大眾觀感不適，未來也會再更審慎小心。

(中時新聞網)