野望國際自然影展今年在台播映第10年，其中6部元旦假期將在花蓮鯨過多羅滿文化館放映，民眾可免費入場觀看，配合防疫全程須佩戴口罩。 （花蓮鯨過多羅滿文化館提供／羅亦晽花蓮傳真）

有「綠色奧斯卡」美名的野望國際自然影展是關注生態、動物與環境的人必看影展之一，台灣2011年起每年精選20部生態電影在台播放，今年邁入第10年，其中6部將在花蓮鯨過多羅滿文化館放映，元旦假期連續3天、每天2場次，民眾可免費入場觀看，配合防疫全程須佩戴口罩。

野望國際自然影展源自於英國Wildscreen Flim Festival，為全球具規模的生態影展之一，每2年在英國舉辦，已有約40年歷史、超過40個國家參與；非營利組織台灣野望自然傳播學社2011年與英國Wildscreen合作，每年選播20部影片進行巡迴全台公益放映，今年影展主題同樣藉優質創新生態紀錄片，將生物多樣性觀點介紹給台灣觀影者。

多羅滿賞鯨副總呂世明表示，野望影展透過放映紀錄片，喚醒民眾生態保護意識，努力與環境生態走向共生共和目標，花蓮場次將播放藍色星球2：珊瑚礁、海洋深淵之光、超級蜂鳥、村野故事、地球奇蹟一日及遇見灰熊等6部生態紀錄片，元旦連續3天，每天下午2點、4點半各一場。

呂世明提醒，全程雖免費觀看，但配合防疫，民眾仍須配戴口罩才可入場。

(中時 )