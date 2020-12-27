為鼓勵幼兒園結合在地文化特色，建構創新課程，新北市教育局舉辦幼教之光競賽，今年共有18件作品入選，其中鶯歌區的建國國小附幼和市立鶯歌幼兒園分別獲得特優、優等殊榮，2附幼皆以鶯歌陶藝特色設計課程，邀請在地陶藝家與幼童製陶，並讓老師、幼兒、家長共同參與，帶領幼兒探索家鄉的特色，傳承在地文化，深獲評審青睞而獲獎。

教育局表示，今年幼教之光競賽共選出特優1名、優等3名、佳作12名、新苗獎2名，鼓勵幼兒園設立特色發展課程，與各園所一同分享。建國附幼年年招生額滿，本次以「樂活鶯歌~遇見陶」課程獲得特優，從幼兒的生活經驗發想，串連起在地資源活動、國小校訂課程，帶領幼童體驗製陶樂趣、探索鶯歌在地文化。

建國國小林建能校長表示，12年國教新課綱啟動後，學校便開始推動具有特殊區域特色的「陶」（音TAO）課程，將陶議題融入各領域，向下延伸至幼兒園，引導幼兒「思考（T）」、實際「行動（A）」、具體「觀察（O）」，並強化幼童對於陶文化的發展能力，落實幼小銜接。 獲得優等的市立鶯歌幼兒園則是讓幼童走入鶯歌陶土故鄉「蛋山」找土，再到林長壽圖書館，找尋鶯歌陶鄉足跡、陶偶文史故事資料，接著以玩陶方式讓幼童進入大湖托老中心與銀髮長輩互動，培養幼童的健體樂、陶藝情、閱讀力、關懷心。

市立鶯歌幼兒園長廖藪芬說，園內規畫的是全園性課程，發展從幼幼班到大班的四年循環課程，逐步堆疊、建構學童的學習能力，過程中也邀請家長陶藝志工、文史工作者、社區人士、鶯歌陶藝老師等地方人士參與，幼童平時課程所做的陶瓷馬賽克相框、新春吊飾等作品也會用做義賣或募發票，幫助更多長者、弱勢兒童。

教育局長張明文表示，幼兒園將在地的文化融入課程，讓幼童有機會探索家鄉的真善美，也對自己居住的家鄉產生認同感。未來教育局將鼓勵更多幼兒園發展在地創新特色課程，規畫教學觀摩會，使新北市學前幼兒教育品質提升。

(中時 )