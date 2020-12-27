威廉、風田及謝雨芝（朵拉）近日主持TVBS《食尚玩家熱血48小時》，開啟環島特別企畫，主持人將前往22個縣市，攔截各縣市首長推薦在地美食。特企第一集，主持人兵分二路挑戰任務，威廉找來昔日搭檔貝童彤前往台北、桃園，兩人先出發到台北市政府攔截市長柯文哲，要他介紹自己愛吃的美食；風田則與朵拉飛往馬祖大啖美食。

具有醫生背景的柯文哲不改無俚頭本性，「對我來說食物就只是醣類、蛋白質、脂肪」。最後他推薦一間位於萬華的魷魚羹小吃，並開起玩笑要威廉順道幫忙外帶一碗，遭威廉大膽拒絕，「市長，其實我也很忙，6天內要跑完22縣市。」而當兩人邀請柯文哲一起做龜派氣功時，柯文哲爽快答應，完美姿勢「笑」果十足。

朵拉（左起）、連江縣長劉增應、風田高興合照。（TVBS提供）

《食尚》團隊為慰勞主持群辛勞祭出大禮，承諾每完成一個縣市任務，即可獲得一萬元獎金。本身開店當老闆的威廉精明一算，笑說：「這樣總共22萬，特企製作費也太高了吧。」三人得知獎勵內容戰力十足，使出渾身解數賺取年終獎金。風田、朵拉抵達以酒聞名的馬祖，一下飛機就直接前往酒廠，找連江縣長劉增應，縣長也開心歡迎他們到來。

(中時 )