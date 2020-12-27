台中市港區藝術中心27日舉辦2020年度志工服務隊表揚暨2021年度授證典禮，共表揚302人次及授證173位志工，2020年服務總時數超過2萬6000小時，其中有11對夫妻、4家姐妹、1對父子，有28人從開館服務至今長達20年不間斷。
志工表揚暨授證典禮27日上午舉行，志工特別自編《願作鴛鴦不羨仙》、《心花開》、《Bong Bong》等三首歌舞表演。文化局副局長曾能汀另頒發「台中市志願服務獎勵」一等獎、二等獎及三等獎，台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、王立任等人應邀出席祝賀。
曾能汀期勉志工持續散發文化志工的熱誠與專業，並肯定志工團組織拼布、玩筆社、茶棧等社團，這是其他機關團體志工隊少有的，透過多元社團活動，讓志工隊除了值勤外，提供興趣相投者交流園地，更加凝結志工們之間的情感。
港區藝術中心表示，志工大家庭中有11對夫妻、4家姐妹、1對父子，協助海線藝文推廣活動，2020年總時數超過2萬6000小時，志工們除來自大台中各地外，並有來自鄰近苗栗、彰化的夥伴，今年港區藝術中心開館20週年，有28位服務20年不間斷的志工。
(中時 )
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