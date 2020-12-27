味全龍明年球季正式加入中職一軍戰場，「龍狀元」王維中有望與效力樂天桃猿的好友「姊姊」王溢正同場先發，王維中透露兩人已先討論過若同場出賽媒體將會如何形容，王維中說：「一定會是姊弟對決。」但陳偉殷卻「噹」他們：「我看是姐妹對決吧！」

王溢正與王維中雖相差7歲，但兩人的好感情溢於言表，陳偉殷就透露，在安排訓練營課程時，主辦單位本有意將兩人「拆散」，但王維中就明確表示想要跟王溢正一起，還開玩笑說若不能在一起就不教了，也讓陳偉殷只能苦笑：「他們一直想合體，我也沒辦法。」

王維中表示，第一次遇到王溢正就是在首屆陳偉殷訓練營，「當時一見到對方就覺得好像很熟，很聊得來。」但王溢正卻「吐槽」說：「他（王維中）第一次見面都不理我，很害羞，不知道他在講什麼。」但後來王溢正就找些話題與王維中聊天，兩人也逐漸熟識，「沒麥克風時他其實很健談，只是稍微無厘頭。」

王維中還透露，之前就與王溢正聊過若是明年同場先發時媒體會怎麼形容？「我想一定是姊弟對決！這一定是的。」王溢正也十分期待能夠有機會同場先發，「同場較勁的話會很開心，但也不想輸給的對方，所以我會努力。」

王溢正近年來都把持中職最強左投招牌，本季10勝、116.1局都是土投最佳，但明年有強敵王維中加入，可能會被「超車」，他笑說：「應該會吧！因為他比較年輕，但我會想盡辦法，不要差太多。」

(中時 )