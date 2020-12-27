陳姓女子穿著破爛衣不蔽體，27日上午11時20分進入台南市新光三越百貨西門店5樓，順手將賣場內的多罐精油放入行李袋中，怪異舉止立遭服務人員發現報警，警方將她送往醫院，隨後依照竊盜現行犯移送台南地檢署。

33歲陳女27日上午揹著一大袋行李進入百貨公司，她全身平頭造型，深黑口紅，臉上有明顯傷痕，且衣著襤褸後背破洞，露出臀部，在百貨公司內閒逛，引起旁人側目，她直奔5樓一家賣場，「自然的」將店家陳列的7瓶精油丟進行李袋內。

陳女的舉動立刻被服務人員發現，聯絡保全將她當場活逮並報警，陳女堅稱物品為自己所有，女服務員見她衣著破爛不堪，善意拿大浴巾披在她身上遮掩。

警方將她帶回警局，她因緊張過度胃痙攣，再送往醫院，檢查無礙才回警局應訊，辯稱只是將精油拿起來聞。

陳女丈夫隨後接獲通知到場，他表示妻子經常趁自己工作時外出逛街，日前曾在文具用品店偷東西被抓，這次又複犯，多次隨便穿衣服就外出，三番兩次告誡也沒用，令人也不勝其擾。

陳女多次情緒失控就在中西區到處行竊，警方深感頭痛卻束手無策，只好苦勸家人多關心她的行蹤。

(中時 )