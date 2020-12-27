人們心理生病，傷害不比生理上病痛來得低，且對醫生來說，壓力可能更大！心理醫師邱永林就在節目上分享，曾有名病患經常想不開，有一回直接打來交代遺言，是他從醫以來壓力數一數二大的一次，主持人胡瓜也說曾有同為藝人的朋友情傷，他就一次不耐煩隨便回應，對方竟走上絕路。

邱永林醫師在《醫師好辣》節目中透露，有位病患長期想不開，他很擔心病患做傻事，因此給了對方自己的電話，讓他真的無法排解可以打來訴說心情，結果某天半夜接到該病患的電話，他劈頭就說：「謝謝你這段時間對我的幫助，我是來說再見的」，嚇得邱醫師馬上逼問對方人在哪裡，承諾趕過去「30分鐘內到」，但在過程中，病患打來告知：「邱醫師我動了」。

所幸邱醫師趕到現場時，病患還活著，他因為肚子太餓去附近餐廳找食物吃，兩人就在餐廳內聊到清晨5點，之後在對方最後一次接受治療時，病患說其實那一次是他對邱醫師的測驗，理由是他想知道心理醫師「是為了錢還是真正關心他」，而邱醫師通過了測試，讓病患覺得世界上是有人真正關心他的，因此漸漸病癒，但邱永林醫師卻直言：「後來想起來壓力好大」。

主持人胡瓜則表示，也曾有過一陣子某星友失戀，連續多日半夜2、3點打電話跟他哭訴，他都給予安慰，直到持續了十多回，某次胡瓜真的受不了，不耐煩回應：「好啦你去死啦」，結果對方當天竟然吞安眠藥輕生，事情鬧上了新聞，新聞上刊載了這位藝人的遺書，有一部分是在罵胡瓜不管他死活，讓胡瓜滿心無奈：「你已經吵我吵10幾次了」，至於這位星友的結局如何？胡瓜透露對方現在活得好好的，還好當時沒有出事。

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