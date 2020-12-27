南韓正妹實況主企鵝妹Jinny，氣質清純臉蛋可愛，從韓國一路紅到台灣，再向外發展到歐美，風格越來越大膽，才分享昔日性愛史沒多久，最近又疑流出斗內金額，居然高達台幣1千萬。

有網友在PTT Gossiping板上貼出企鵝妹的直播紀錄影片，註明原始影片已被刪除，這段是備份，「企鵝妹在實況不小心把斗內金額露出來了，斗內總共35萬7865鎂」，忍不住調侃：「美國觀眾IP值錢，斗內又多，美金就是香，誰理你們窮鬼台灣宅男。」

網友截下企鵝妹受到乾爹斗內的金額。（圖／翻攝PTT）

企鵝妹斗內金額高達35萬美金。（圖／翻攝PTT）

有網友將美金換算成新台幣「10,873,012元」，驚呼開直播就能賺進超過1千萬，大開許多網友的眼界，紛紛崩潰留言：「這樣年薪應該破億吧」、「賺超大，而且搞不好是這幾個禮拜的事情而已」、「比賣還好賺，美國孝子的錢真好賺」、「賺個五年就可以退休了」、「長得漂亮真好」、「難怪不回台灣了」。

但也有網友抱持不同意見，「企鵝才沒這麼鬼混，說企鵝實況內容是圖奇前十名認真的也一點都不誇張」、「台灣只喜歡看無腦露胸台，像企鵝這種用心經營但不露的台灣就會仇起來，也難怪人家受不了」、「沒什麼，用自己的優勢去賺錢，人家有本事」。

(中時新聞網)