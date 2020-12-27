澎湖冷冽的冬天難得放晴，白沙鄉姑婆嶼全國唯一的野生紫菜保護區27日開放採收，今年天氣寒冷紫菜產量多生長好，但價格仍然高居不下，每台斤上千元。

紫菜是營養價值高的紅藻，紫紅色長帶葉狀薄膜，每年冬季至初春是生長期，紫菜果孢子附著在礁岩上生長出幼芽，一年約可採收2至3次。

天氣越冷紫菜生長越好，尤其生長在海浪拍打礁岩潮間帶的野生紫菜品質最佳；澎湖白沙鄉辜無人島姑婆嶼的野生紫菜產量最豐富，列為全國唯一的保護區，其餘各無人島也有少量生產。

正值野生紫菜採收期，隸屬白沙鄉赤崁村龍德宮漁業權的姑婆嶼挑選良辰吉日開放採收，焚香祝禱上天祈福，配合潮汐天候，300多人集結搭船登島。

一聲炮竹聲響，大夥快步向前衝，聚集在崖邊礁岩上彎腰蹲坐搶摘紫菜，限時開放2小時，大夥一刻也不鬆懈奮力採收，澎湖寒冷冬天難得一見的強強滾熱鬧氣氛。

澎湖野生紫菜物以稀為貴，在地譽為「黑金」；雖然今年產量比往年較多、品質也較好，但礙於產量有限，市場仍是供不應求，價格高居不下。

目前澎湖市場價格，野生紫菜脫水曬乾後每台斤約900至上千元、剛採收濕紫菜約350元；人工養殖的紫菜每台斤200至250元。

(中時 )