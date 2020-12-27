AEW職業摔角手Brodie Lee周六病逝(美國26日)，他10天前才度過41歲生日，本名胡柏(Jon Huber)。他的妻子亞曼達在IG發布訊息，隨後AEW官方推特也發布了。亞曼達稱呼他為「最好的父親、最好的朋友。」她表示胡柏死於新冠肺炎以外的肺部疾病。
胡柏是身高190公分以上、體重超過100公斤的巨漢，先前最知名的是在WWE摔角聯盟期間，擂台名Luke Harper，充任邪教反派「外耶特家族(Wyatt Family)」的打手。該團體在2012年登台即大受歡迎，不過胡柏因為角色定位而缺少發揮空間。2017年胡柏與另一位打手組成了「大槌兄弟」，於2019年合約到期後離開。
今年3月胡柏以Brodie Lee之名首次登上AEW，這回他當上邪教團體「黑暗秩序(Dark Order)」的首領，在團員幫助下獲得TNT冠軍腰帶，但只保持了46天。他最後一次出場是在10月7日，輸掉比賽讓出腰帶，劇情上以受傷暫別擂台。
WWE官方也發文哀悼，稱讚胡柏是個優秀的摔角手，在獨立圈力爭上游，最終在WWE的電視舞台留下自己的足跡。前WWE摔角手薛德(Shad Gaspard)也於今年5月去世，年僅39歲。薛德是在加州海邊戲水遇到大浪，他讓救生員先送走兒子，自己不幸溺斃。
(中時新聞網)
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