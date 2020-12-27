南庄國中側校門旁立有南庄事件事略牌。（謝明俊攝）

南庄事件遭日本人誘捕襲殺的義士義塜。（謝明俊攝）

南庄各界27日齊聚南庄事件義塜祭祀殉難人士。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦及地方政要多人27日上午一同祭祀南庄事件殉難人士。（謝明俊攝）

南庄事件抗日主角日阿拐後人日宏煥代表家族獻祭。（謝明俊攝）

今年是南庄日阿拐事件118周年紀念，包括賽夏族、泰雅族、客家、閩南、道卡斯族及日本等6個族群代表，以及抗日義士日阿拐的後人，27日齊聚南庄國中「南庄事件義塜」前祭祀事件亡靈，出身南庄的苗栗縣議長鍾東錦到場主祭，希望族群融合，萬善義塜的前人們保佑後代平安，不要再發生類似不幸。

日本占據台灣後的1902年7月，從事樟腦種植的南庄蓬萊村的賽夏族頭目日阿拐，因不滿土地被日方強占，發動賽夏族、泰雅族、道卡斯族、並結合桃園、新竹、苗栗等地客家及閩南等族群800人，包圍日人的南庄支廳，並襲擊日本軍營，雙方發生激戰50天，日阿拐一方因不敵日本軍警強大火力敗去。

日方一面以軍事火力壓制原住民反抗，另一方面利用和解誘騙原住民歸降，1902年12月16日，日人在現今南庄舉辦歸順儀式，誘捕日阿拐及鹿場泰雅族頭目薛太祿等族人，以事先埋伏的軍警火力，襲殺薛太祿等族人共38人，20餘人受傷，日阿拐乘隙逃脫，潛入加里山區率殘部繼續抗日至終。

經後人考究，當時誘殺會場推測可能在現今南庄永昌宮前廣場，全部屍首先是簡單就掩埋在現今南庄國小操場，後因操場整建，才將骨骸移至現今南庄國中司令台後方空地，設置「萬善諸君之義塜」來永久紀念南庄事件，每年12月都召集當年參與抗日的5大族群後人同來祭悼。

今年祭祀典禮選在12月27日在南庄國中義塜現址舉行，除了抗日的5大族群外，日阿拐的後人日宏煥特別出席，主辦單位並邀請日籍代表品川女士一同前來祭悼，苗栗縣議長鍾東錦以南庄子弟名義出席主祭，希望義塜內前人保佑後代子孫一切平安。苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄也以泰雅族及縣府代表，表示將向中央爭取經費，將現址整建成南庄事件紀念園區，以對這個歷史不幸表達崇高敬意及永遠紀念。

(中時 )