新竹市高峰非營利幼兒園將於明年2月落成啟用，新校舍透過設計，純白斜屋頂有如夢幻的童話木屋超吸睛。（陳育賢攝）

歷時1年多工程，新竹市高峰非營利幼兒園將於明年2月落成啟用，市府指出，高峰幼兒園校舍共計投入6000多萬元，未來可招收150名幼兒，降低父母育兒經濟負擔，而新校舍透過設計，純白斜屋頂有如夢幻的童話木屋超吸睛。

市府表示，原高峰非營利幼兒園的教室是與國小共用，為提供幼兒更適合的學習空間，利用校園一隅老舊籃球場空間，打造純白斜屋頂，搭配錯落的溫暖木紋窗戶，校舍宛如1座歐洲童話木屋。

市長林智堅表示，市府有義務及責任提供更多平價優質的幼兒園，除降低年輕爸媽的育兒經濟負擔，也致力讓幼兒能有舒適的學習環境。

市府教育處指出，高峰非營利幼兒園為2層樓建物，以「家、童話、遊戲」3大主軸設計，珍珠白的抿石子牆面為主體，搭配木紋烤漆窗框，純淨而自然，安靜矗立，宛如森林中神秘卻溫暖的小木屋，並結合周圍綠樹環境，每間教室都有一整排窗戶，加上多個低角度的角落空間，讓孩子舉目所及都是綠意。

而為配合幼兒園多元的課程活動，另規畫了晴雨都可使用的戶外活動場域，上方是玻璃天窗頂蓋，採光良好且可遮蔽風雨，地面鋪設人工草皮，與教室外的自然環境相呼應。

此外，教室與戶外空間以透明摺疊門連接，關起門時仍可看見戶外景色，打開門後更有通透的視野，巧妙消弭室內外的空間阻隔感，並自然將幼兒活動場域延伸至戶外的鳥語花香，童話般夢幻設計又不失溫馨，帶給孩子「家」一般的安定力量。

校長劉向欣表示，高峰地區預計將自辦市地重劃，未來人口將會增加，國小將面臨活動空間不足及收托量需求，加上原先幼兒園空間位於國小內部，上課場域難免互相干擾，此次投入6595萬元新建幼兒園專用園舍，原先幼兒園使用的教室也將回歸國小增班使用，以提供更多孩子學習空間。

教育處代理處長沈靜濤表示，早期幼兒園都是國小教室改建而成，為同時提高公共化幼兒園供應量，及提供更適合幼兒學習的環境，市府近年已投入4.6億元興建7棟獨立的幼兒園校舍，包含已完工的茄苳國小附幼、三民國小附幼，明年完工的高峰非營利幼兒園，及興建中的關埔、華德福非營利幼兒園，未來將持續努力、積極提供孩子最佳的教育環境。

(中時 )