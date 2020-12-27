立法院會24日表決萊豬修法及行政命令，朝野激戰，民進黨立委余天卻被抓包，低頭忙著用手機打麻將遊戲，甚至在時代力量提出的一項修正動議時還「投錯票」，引來民進黨團總召柯建銘上前關切。對此，資深媒體人羅友志忍不住砲轟「懶豬立委」「爛豬立委」，並要發動罷免萊豬立委的台北市議員羅智強處理。對此，羅智強則有不同看法。

羅友志25日在臉書表示，人家好歹敢拚，被叫萊豬立委也甘願，但這種尸位素餐，拿納稅人的錢在國會打麻將，更無知、更可惡，並標記羅智強，說「這個交給你處理了！」

羅智強則留言回覆，余天是矇眼挺萊豬，但還知閉嘴乖乖打麻將，比起那個瞎扯「不讓中國得利」所以要放萊豬餵人民的吳思瑤，已經不算最瞎的了，喊話「割萊委，一起罷萊姨」。

羅智強表示，余天是矇眼挺萊豬，還知閉嘴乖乖打麻將。（圖／摘自羅友志臉書）

此外，羅友志也批余天，「上頭照本宣科、他只顧自己有沒有胡牌」，沒想到民主時代發展至今，還有這種投票部隊，一旁的劉建國好歹順著資料，看到不想要支持的還會棄權跳過。

對於「懶豬立委」，羅友志共PO了三段影片，說「怕三重選民不知道他有參加（表決），跟人家借板子，拍照、打卡，回位子前，還把板子用丟的！收工！今天薪水賺起來！」更幫他設計對白，「主席，我好不容易摸到卡中洞，為了投票，害我打出去！你要賠我！」

24日萊豬相關行政命令表決，民進黨立委余天（左）拿看板拍照。（圖／摘自羅友志YouTube）

羅友志批余天轟「懶豬立委」「爛豬立委」。（圖／摘自羅友志臉書）

(中時新聞網)