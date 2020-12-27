為展現對傳統宗教的重視，蔡英文總統今天在官方YouTube頻道推出最新系列「有英鬥陣」首支影片。記錄蔡英文日前參與艋舺青山王遶境等內容。民進黨社群中心主任范綱皓表示，蔡總統去過許多宮廟，從中得到許多台灣人民的溫暖與支持。透過該系列的影片，期待社會有更多的相互理解。

今天貼出的「有英鬥陣」首支影片。內容包括：蔡總統親自探班青山宮八將團團練、鹹光餅蓋章體驗及為青山王扶轎、獻紅綾等過去未曾曝光內容。

蔡英文在影片中也提到：「宮廟文化在台灣是很大的特色，也是工藝的傳承。」范綱皓補充，蔡總統去過許多宮廟，從中得到許多台灣人民的溫暖與支持。宗教信仰更是台灣人重要生活方式之一。除熱情參與的民眾外，一般民眾可能對宗教活動的了解甚微，甚至不在「同溫層」內。透過「有英鬥陣」系列的影片，希望能讓更多人從不同的角度，認識傳統宮廟文化與台灣特色，也期待社會對宮廟活動的參與者有更多的相互理解。

范綱皓表示，前年蔡總統參與白沙屯媽祖遶境，是第一位成為「香燈腳」的台灣總統，顯見蔡對宗教活動的重視。這次新推出的「有英鬥陣」系列，將陸續展現總統日常參訪拜廟的活動，也將由蔡總統的視角，帶大家深入體驗不同同溫層對宗教活動的看法，希望大家「有閒多鬥陣」。

蔡英文除了在青山王遶境當日前往扶轎、致贈總統特製紅綾，也特地在青山王遶境前，抽空前往探視青山宮八將團的團練。並透過社群，把青山宮百年歷史的八將文化呈現在觀眾面前，讓大家了解青山宮的重要性，理解為什麼這麼多民眾願意參與青山宮的遶境活動。

范綱皓指出，每位八將團的團員來自各行各業，平常都有正職工作，但是適逢青山王遶境時，都會放下工作來向團長報到，開臉扮將。影片中，蔡英文帶著下午茶探班團練，與八將團員談天互動，並表示：「這是一個為神服務的工作，真的覺得很敬佩」，感謝大家對於維護傳統文化的付出。

影片也紀錄了粉絲專頁「大學生的隨香攝影」團隊，參與青山王遶境的過程。范綱皓說，該團隊由一群熱愛拍攝廟會活動的年輕人組成，希望藉由攝影，紀錄台灣的宮廟傳統文化。蔡總統特別贈花祝福大學生的紅壇接駕順利，也勉勵團員陳浚瑜：「你的工作很重要，要繼續加油！」

(中時 )