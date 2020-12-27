再過幾天就要跨年了，大家都很好奇自己明年的運勢如何？很多預言顯示明年會是多災多難的一年，不過星座專家唐綺陽老師表示自己的看法不同，雖然明年不平靜，但是就算發生災難也是警示性的，例如某個國家發生戲劇性的事情，讓其他國家感受到某些事情的重要性；而且老天爺有時讓我們不安，是給我們改變的機會，因此只要拿出智慧妥善解決，就不需要過度擔心。

唐綺陽老師分享，上天要我們改變自己的方式就是讓我們不安和恐懼，因為當我們處在安逸的環境的時候會裹足不前，不安的時候卻會鞭策自己努力做出改變。新的一年由水瓶能量主導，風向星座的雙子、天秤、水瓶，即將出運，揮別過去一年的不順。

唐綺陽老師分析，明年將會出現各種關係的改變，大家開始願意接受不同的相處模式，例如願意生育但不想結婚，或撫養和養老方式的改變。飲食習慣也有改變，吃素是未來的趨勢，這不是被逼迫的，就像疫情讓大家無法出國，將來會發生事件讓大家不想吃肉，現在的萊豬議題只是剛開始而已，未來還會有其他事情發生讓大家興起吃素風潮。人際關係、家庭關係、職場關係會面臨打破既有模式再重組的過程，不過危機就是轉機，例如過去年輕一輩會抱怨職位都被卡得死死的無法升官，現在會湧現許多機會，如果有不舒服或不快樂的關係也可以趁2021年打破、重組，重新建立新的關係模式。2021年的1～3月很關鍵，星象洶湧，是打破和重組的高峰，大家要拿出智慧來解決。

▍風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座在2020年是苦主，有許多不公平的事情，但只能悶在心裡，來到2021年終於脫離苦海，臥薪嚐膽的時段已過去，可以拿出勇氣，這一年就是要主動積極的準備，也要注意自己外型，新的一年讓自己花俏一點，會更有力量。

雙子座適合跨領域嘗試，不要被其他人影響，或被舊思維牽絆，可以走出自己的路。2021年是鬆綁的一年，沒有人可以困住你，可以比過去自由自在，與海外的連結很好，可能跟線上海外販售、線上海外課程有關。

年紀大的天秤座在工作上可能出現接班人，或有機會開子公司。照理說2021年天秤座的桃花運很強，可是天秤座很怪，有桃花又不想展現，因此實際桃花運是操之在天秤座自己的手中。若現在有另一半的天秤，會有苦戀的感覺。

水瓶座可說是出運了，有新的展望，外面的世界改變，水瓶的心態也改變，過去可能有自我設限的狀況，現在終於想通，不再被他人影響。思維改變會帶動各種關係的變化，不一定是正向的變化，說不定會不舒服，但一定有意義，用行動去實現夢想，可以勇敢跨出那一步。

▍水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座在過去一年展現自己的能力，事業有新的發展，來到2021年，水向星座要往了不起的方向前進，可能會發生讓讓水象星座失去安全感的事情，來逼迫他們做出改變。水象星座會需要投資內部，像是籌備工作室等。新的一年要進入臥薪嚐膽時期，可能會有人事問題，不要惹到小人、不要口不擇言，大筆金額投資都一定要仔細考慮清楚。2021上半年要花時間搞定家族的事情，需要多花點時間在家人身上，要拿出智慧，梳理情緒，就不需擔心。

巨蟹座若想要得到好處，要記得「識時務者為俊傑」，可能會遇到強勢的合作對象，如果能配合就能得到好處，不願意配合就什麼都沒有，或者會轉化成別人對你的怨念，所以配合度高一點比較好。

天蠍是家族中的關鍵者，家族的事情要靠天蠍搞定。會有貴人出現，幫忙搞定租屋、房屋買賣、買車這類事情。可能開始走自己的路，會創業。另外要注意身體健康，飲食可能引起身體問題。

雙魚過去默默努力的部份會展現爆發力，會有伯樂發掘你的才能，如果想要改變，職場會有明顯變化，雙魚籌備很久的事情會看到成果，如果可以的話，可以接觸慈善、寵物、心靈、宗教的相關行業，將會有興旺機會，如果過去有奉獻努力會有回收。

▍土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

所有土象星座在新的一年更有事業心，一邊追求精神生活的提升，也重視物質，追求金錢、證照、獎項等實質的東西。土象星座在2021是「做自己」的一年，2、3月最累、最忙碌，要注意身體健康，注意衛生，就算去做醫美也有可能出事。

所有的摩羯開始選擇的時刻，有時不是自己給自己定位，而是自己的行為讓別人定位了你，如果已經給別人一個明確的形象了，其實可以順著這個定位往下走你想要的路，摩羯開始為自己想走的路做嘗試，以前也許什麼都可以試試看，現在要開始挑選一個方向，順著那個路走，並耕耘和深化。

金牛座在2021上半年人生進階，升官運好，要當個怪咖更容易升官，平常金牛會隱藏怪咖性格，新的一年敢於展現自己特別的個性，事業更有發展性。就算不想發展事業，人生也有進階機會，例如可能結婚或生子，有身分的改變。但要特別注意，可能會在享受高知名度的同時被打壓，讓心很累。

處女座很忙碌，把自己經營得很好，新的一年什麼都要，都想做好，於是就把自己累壞了。因為處女對工作的高標準，因此在工作場合會發生很多不愉快，建議忙到一個程度可以請助理，可帶給自己方便，也不會這麼疲倦。

▍火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

脫離苦海的第一名是風象星座，第二名就是火象星座！在2021上半年有新的期待，尤其是人際關係會發生變化，太陽上升在牡羊射手，有機會交到新朋友，可能有機會舉辦活動和聚會，也喜歡參加大型活動，也可能當朋友間的媒人，對人有敏銳度，人際關係大爆發！

牡羊某種程度會置身在複雜的人際關係之中，其實牡羊是火象星座裡面最做自己的，但卻不能做自己，做任何事情要多想想，一定要面面俱到，否則會招來麻煩。新的一年可多嘗試跨領域，多認識其他人。

獅子座只要多多配合就有好處，配合度高，會招來貴人出現，1～3月合作運很好，1+1大於2。說話要很小心，因為會有人故意找麻煩，盡量不要說些故意挑釁的話，尤其當身邊都不是同一類人的時候，說話更是要特別注意。

射手座出運了，新的一年擋路的人不見，壓力和不順的因素消失，步向理想的情境，可以和朋友歡聚，心情放鬆，如果事業要做嘗試，機會將不斷出現，做任何事情有知心好友相伴，值得感謝感恩，可多做跨領域嘗試，心情好了人也變得更好看。

唐綺陽預測2021上半年運勢

(中時新聞網)