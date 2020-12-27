日本甲子園歷史館今（27）日天舉行阪神虎OB、中信兄弟新任總教練「助總」林威助的視訊球迷會，當被問到日前剛確定的新洋投歐尼爾（Onelki Garcia）時，助總表示已向阪神球團的人打聽過，據說歐尼爾是一位個性很開朗的球員，明年球季預定會讓他擔任先發，希望能投出好成績。

林威助畢業於日本近畿大學，並於日職阪神虎效力10年，日文非常流利，虎迷對他頗為熟悉，而他與球迷之間的問答也毫無窒礙。有人提問：將來可不可能回到阪神虎隊擔任教練？助總回答：「對我現在來說，學習是最重要的；未來如果有得到類似的機會，我會接受挑戰。」球迷的情緒立刻沸騰起來。

林威助和中信兄弟簽下3年總教練合約，即使有機會回阪神隊，最快也要到2024年了。

至於歐尼爾則是一名31歲的古巴籍左投手，今年在阪神隊出賽14場都是先發，投75.1局，戰績2勝6敗、自責分率4.42，表現平平。在日職3年累計21勝23敗、自責分率3.81，其中以首年在中日龍隊的13勝9敗、自責分率2.99表現最佳。預計明年1月中前來臺灣，先進行隔離，再到中國信託公益園區參與球隊春訓。

(中時 )