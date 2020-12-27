台灣日前出現新冠疫情本土案例，國民黨屏東市民代表方華雄，透過此事觀察台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和衛福部長陳時中3人動態，指出2022和2024布局的暗中較勁，陳時中已成為民進黨在雙北的活棋，藉以制約侯友宜和柯文哲。

台灣22日出現本土新冠肺炎病例，陳時中當日以疫情中心指揮官身分說明，跨年等活動加強集會防疫措施。為此，侯友宜率先宣布，停止耶誕城內所有戶外集會型活動，並不再受理申請，避免疫情擴大。柯文哲則表示，跨年晚會還是會舉辦，目前都照要辦的原則準備，但可能在前一天宣布不辦。

對此，方華雄接受港媒《中評社》採訪時表示，觀察侯友宜、柯文哲和陳時中的動作，可發現三方在暗中角力，侯友宜當機立斷停止活動，柯文哲則是走中間路線，希望做出的決定符合大眾期待，陳時中則扮演打手及扛責任的角色。

方華雄直言，可以看出這次本土確診案例對陳時中影響很大，他一定要守住疫情、避免擴散，才有機會參選雙北市長和勝出。對民進黨來說，2022在雙北面臨人選困局，陳時中在防疫中的優異表現，成為綠營布局雙北的一顆活棋，不僅可以箝制柯文哲，又可以令侯友宜不敢輕舉妄動，但是雙北選民支不支持又是另外一回事。

(中時新聞網)