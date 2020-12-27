味全龍昨天一口氣公布5名洋將，包含擁有9年大聯盟資歷的田澤純一也將來台獻技，陳偉殷、曾仁和都曾與他當過隊友，陳偉殷認為，以田澤純一豐富的經驗，相信可以帶給陣中多為年輕球員的味全不一樣的效果。

田澤純一是2013年紅襪隊奪冠的牛棚要角，2018年轉隊，生涯在大聯盟總共出賽388場，繳出21勝26敗防禦率4.12的成績；他原本在日本獨立聯盟打拚，在今年選秀會落選後接受味全邀請，來到台灣延續棒球生涯。

過去陳偉殷曾和田澤純一在馬林魚時當過隊友，陳偉殷就說：「我覺得他給以帶給台灣球員更多經驗，他不管是在大、小聯盟的經驗都很足夠，不只是球速、控球，他的指叉球也是非常漂亮，很期待他快來台灣，讓台灣球迷球員可以看到他。」

田澤純一在2019年與小熊隊簽下小聯盟合約，當時曾仁和就曾碰過他，「土虱」透露一開始完全不知道田澤純一這號人物，「後來查了一下才知道這個學長很厲害，我也有請教他很多問題，也因為都是亞洲人，他也找我一起傳接球。」

曾仁和透露，當時知道田澤純一的控球很好，所以就問他是如何訓練，「他就說等你年紀越大就知道了，我想說也是，我那時沒球速只能靠控球，主要是學習他一些經驗的東西。」

昨天味全公布洋將消息，曾仁和也是稍早才得知，才說：「聽到他要來味全很開心，希望有機會可以......。」就被一旁的王維中打斷，並幫他接話「當隊友」，曾仁和立刻搖頭：「是希望有機會能與他見個面。」逗趣對話也笑翻全場。

(中時 )