該文一出後引發許多網友熱議。（翻攝自臉書靠北春水堂2.0）

春水堂對此事也做出聲明。（馮惠宜攝）

知名茶飲店「春水堂」有員工耶誕趴用湯鍋洗腳還慘遭PO網，引發網友熱評，直稱噁心死了！對此，春水堂總公司正式表達歉意，並解釋為分店員工下班後用當天要報廢的鍋子有違反規範的行為，公司就該員工私自挪用公司器皿、不當行為損害公司聲譽已依內規懲處，但是否會處以免職，則不願多做說明。

有網友在臉書靠北春水堂2.0日上傳一張有人抬腳在裝滿水的鍋子上方的照片，並批評「供應給客人用的鍋子可以當聖誕趴洗腳道具欸」，引起不少網友批評，「好噁」、「不要讓消費者吃到泡過腳鍋子煮出來的食物，噁心死了」，也有人好奇問是那家店？「店長是不是記個過督導不周。」

對此，春水堂總公司也做出聲明，確認照片為某分店員工下班後臨時起意的動作，並解釋員工自行挪用當天燒壞要報廢的鍋子，鍋子已於當日活動結束後丟棄，每日店內也都有進行閉店清潔打掃。

春水堂也表示，擅自挪用公司器皿是違反規範之行為，內部經查明後已對該名員工進行懲處，並再次佈達相關規範；此事引發觀感不適之處，感到非常抱歉，未來也會再更審慎小心。

(中時 )