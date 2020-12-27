日本新冠肺炎疫情擴大，且境內發現英國變種病毒案例，日本政府宣布自12月28日至明年1月底，禁止外國人入境申請，不過有旅日台灣人爆料，由於日本民間與政府對疫情的看法不同，醫療體系早已崩壞，甚至直言「日本完蛋了」！

這名旅日的台灣YouTuber「放鬆兄弟 奕寬」昨晚在臉書粉絲專頁表示，日本再次發佈短期內不許外國人入境，看似為了保護日本人，但仔細想想邏輯很奇怪。前幾天從英國歸國的日本機師被檢出陽性，並檢出感染英國最新變種病毒，感染人數就和雲霄飛車一樣增加，而且只知道有被醫院受理的數字，其他還沒排到隊、不給檢驗的就不提了。

奕寬質疑，機師從英國回到日本只有「自主隔離」，也就是信任你會好好隔離，但你若真的跑出去也沒人知道，更不會有什麼出去8秒罰10萬的事。前幾天，在日本醫院做看護的台灣網友告訴他，日本醫療已經崩壞，很多患者醫院無法收治，所以只能在家吃自己，「日本許多醫院裡外人員都被傳染了」。

奕寬說，面對這樣的壓力，導致日本近期掀起前所未有的「醫療辭職潮」，但東京街上一樣熱鬧無比，從幾天前耶誕節開始，大家就像被耶誕老公公附身似的四處流竄，即使飲食店關門，半夜還是有滿街人成群結隊，一如往年的年末氣氛，在街上到處喝酒聊天。

奕寬說，與歐美每天破萬人感染，或許會覺得歐美更慘，但他和英國YouTuber「清醒夢」聊天後得知，英國之所以完蛋，是因為英國年輕人沒有酒吧不行，即便幾個月前就禁止過酒吧營業，還是有一堆勇者到超市買酒坐在路邊。

奕寬表示，如今的日本也是同樣情況，如果把人口基數做均化調整，疫情「超英趕美」也不是夢，他指出當地新聞發佈的數字都只是醫院願意受理並呈報的數字，還有其他在家等機會送醫的人，甚至也有等不到醫院通知，直接「領便當」的人。

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奕寬分析日本會有這樣的狀況，主要是因為日本民間對於疫情十分輕忽，日本民眾對於口罩的選擇大多是「有戴就好」，即便被提醒布口罩沒有隔絕病毒的效果，日本人仍辯稱「日本人都得過病毒了吧？大概我們DNA不同，所以比較不會染病」，甚至有日本人認為，日本疫情如此嚴峻，都是外國人造成的，對於日本民間的僥倖態度，他沉重的說「日本完蛋了」。

(中時新聞網)