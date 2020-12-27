台南地方奇人相當多，包括檢舉魔人蘇大媽與鬧事東哥，現又傳出一名「肉身擋違停」的老婦人，影片可見婦人擋在車前不讓小貨車駕駛離去，畫面太奇葩吸引民眾PO網。警方則出面呼籲，若遇相同情況請報警處理。

一位網友25日在臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》發文，內文寫道「台南市文賢路與臨安路口，怪怪阿桑每天都會把車擋下來，不讓人家開，可憐的司機，不知道又要被耽誤多少寶貴時間。」

透過原PO發出的影片及照片可見，一位頭髮灰白一身黑衣的老婦人，雙身抱胸一臉嚴肅的擋在小貨車前，宛若雕像一動也不動，小貨車則卡死在路邊，無法前進也無法後退，車上的駕駛則時不時打電話疑似在求援。

文發出後，不少網友在留言區打得火熱，「想詐領保險金？」、「蘇大媽的親戚吧，可能叫蘇小媽」、「他是那個會趕人不讓人停車的那個阿嬤嗎」、「這個阿婆在這邊出了名....」、「她常常蹲在壓縮機那個角落」；還有網友留言說：我只是停在那邊送個飲料就要走了，我不理他，他直接把我的車牽走...」。

據悉，這位婦人經常出沒在台南市中西區文賢路與臨安路口的一處角落，但婦人並非居住在該處，並不曉得為何會在這長期蹲點，但只要有人在該處違規停車，婦人就會在警察未到場前，以肉身擋住車輛防止其駛離，方便警方開單。

台南市警察局第二分局海安派出所所長則回應，關於該路段遭到「怪怪阿桑」檔住車輛通行案件，將會派員到場加強巡邏，倘若民眾再次遇上該女士在路邊欄停，可以通知警方到場處理。

(中時新聞網)