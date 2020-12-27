立院在24日通過民進黨政府所提出的開放萊豬相關行政命令，民進黨團作出全體一致投下同意票的命令，但卻仍有3位民進黨籍立委「跑票」，這讓黨內其他立委相當不滿；而外界一直認為恐與黨內唱反調的立委高嘉瑜，在這次表決中卻意外沒有跑票，外傳這次高嘉瑜乖乖隨著黨投票，是因為副總統賴清德親自出馬力勸，而高嘉瑜也證實這個說法，表示將與民進黨一起承擔這個決定。

據TVBS報導，高嘉瑜在民進黨內一直是一隻孤鳥，在黨內得罪許多同志，外傳她有可能在這次表決中跑票，而副總統賴清德與高嘉瑜向來交好，傳出民進黨為了「顧好」高嘉瑜這票，出動副總統相勸；而高嘉瑜受訪時指出，賴清德確實有私下找她「耳提面命」，她也表示萊豬這個決定確實應該要跟黨一起承擔。

談到黨內有同志在這次表決中跑票，是否可能遭到開除處分？高嘉瑜指出，過去黨內也曾有跑票，或是按照自己意志投票的案例，但都沒有發展到開除黨籍的狀況，所以她認為這次也不會有這個問題。

萊豬表決民進黨立委跑票，也造成其他綠委的不滿，立委王美惠就因為黨內有同志在表決時跑票，在鏡頭前痛哭，表示每個委員在萊豬這個議題在自己的地方都會有壓力，但擅自跑票是「陷我們其他同志於不義」既然是共同的決定就應該要共同承擔，跑票這種行為會害得其他同志在自己選區遭受到「為何人家可以反對、你不反對」的質疑，讓其他人蒙受更大的壓力。

(中時新聞網)