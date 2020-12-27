有「最美港姐」之稱的李嘉欣，50歲仍保養得宜，和富商尪許晉亨結婚12年，依舊恩愛如初，日前聖誕夜時，她曬出和老公合照，穿著粉紅色禮服的她披上紅色亮片外套，貴氣十足，而染了新髮色的她，卻被指略顯老態，但還是不少粉絲力挺她還是一樣美。

李嘉欣不僅穿上粉紅色禮服，連口罩也是粉紅色，頭髮更染了粉紅色，少女心十足，不過在她釋出的近距離自拍影片中，畫著濃妝的她，露出法令紋和魚尾紋，被指顯老，不過仍有不少粉絲認為，50歲還能保持這樣狀態，相當不錯了，大讚她依然美麗動人，天生麗質大美人無誤。

李嘉欣近距離拍攝，真面目現形。(圖／翻攝自IG)

其實，李嘉欣婚後就淡出演藝圈，但多年過去，仍維持凍齡美貌和苗條身材，之前她曾透露駐顏有術秘訣，除了外在保養，食補及運動她也很重視，最重要是時常保持好心情，才能有更健康體魄。

而李嘉欣婚前早就是娛樂圈富婆等級，憑藉著亮眼外型，電視劇、電影戲約不斷，廣告價碼一度高達3百萬港幣（約1140萬台幣），加上投資債券大賺，名下還有2棟豪宅，因此嫁入豪門前，身家保守估計超過2億港幣（約8億台幣）。

(中時新聞網)