南投埔里今年8月發生一起詭異車禍，一名陳姓男子凌晨醉倒路邊，一台大貨車倒車準備卸貨，誤將他當作一個大型黑色垃圾袋直接碾過，陳男重傷送醫不治。家屬苦等後續3個月，近日陳男姐姐致電地檢署，才得知檢方偵查認定司機「0肇責」未起訴，全案已簽結。家屬既驚訝又氣憤，已對司機提告討公道。

這起意外發生在8月27日凌晨，事發當時王姓貨車駕駛正準備倒車到賣場卸貨，由於當時天色昏暗，誤將陳男當成是黑色大垃圾袋，繼續倒車駛入，沒想到車輪壓過時，車身突然大力晃動，下車一看，才發現竟然是人，嚇得趕緊報警。然陳男送醫搶救仍宣告不治。

警方調查，58歲的陳男平時居無定所，經常在埔里的連鎖大賣場附近徘徊，甚至直接睡在大賣場前，當日醉倒路邊竟慘遭輾斃。肇事的王姓司機訊後被依過失致死罪嫌移送法辦。

據三立新聞報導，陳男家屬等了將近3個月不見此案下文，去電地檢署詢問，才得知案子早在9月21日就簽結了，陳男姐姐表示近日一直夢見弟弟，才想打電話詢問一下，豈料竟得到這個答案。

司機0肇責未被起訴，陳男家屬痛批，難道酒醉路倒就「百分之百該死嗎？太匪夷所思了！」，並已對司機提告。

檢方則表示，因相驗時家屬未對死因無意見，也未表示要提告，檢察官當時綜合事證後將此案簽結，家屬提告後，案件已立即分案偵辦中。

(中時新聞網)