台中市改善台灣大道部分路段慢車道壅塞，已將行駛慢車道的9路公車分流至公車專用道。台中市府交通局27日表示，自明年1月15日起將再調整48等8條公車路線，於台灣大道民權路至工業區一路段改行駛公車專用道，讓交通更順暢。

交通局長葉昭甫表示，48、73、77、151、152、323、324及325路等8條公車路線，於明年1月中調整在台灣大道民權路至工業區一路段改行駛公車專用道，可望改善假日出城方向至台中交流道車輛回堵情形，並紓解慢車道公車與汽、機車併行及慢車道交通壅塞情形，提升運輸效率。

交通局分析指出，經調整後，台灣大道文心路至光明陸橋出城方向慢車道公車班次，將從每日496班下降到194班，約減少61％慢車道班次。台灣大道民權路至文心路雙向慢車道段，從每日380班下降到326班，減少約14％慢車道班次。光明陸橋至工業區一路雙向慢車道，由797班下降到609班，減少約24％班次，

交通局說明，慢車道路線調整行駛專用道，將以雙向停靠站位一致為原則，但部份路線因轉向問題使公車需提前切換車道，仍有雙向停靠站位不一致情形，請民眾多加留意。

交通局表示，台灣大道慢車道公車「分流」措施，民眾可至交通局網站(http：／／www.traffic.taichung.gov.tw) 或「台中市即時公車動態資訊」網(http：／／citybus.taichung.gov.tw) 查詢。

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