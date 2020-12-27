立法院日前表決9項萊豬行政命令，民進黨也靠人數優勢，全部准予備查，因此豬肉的萊劑殘值新制，將於明年1月1日起施行。對此，國民黨立委李德維直言，國民黨對不起人民，最終沒有將萊豬擋下來。

李德維25日在臉書發文表示，沈澱了一夜，身體的疲勞或可減輕，心情的負擔卻與日俱增。國民黨對不起民眾，沒有將萊豬擋下來，不論是內臟杯葛，或是質詢論辯及街頭抗爭等手段都嘗試過了，但只要開始按表決器，就注定這個結局。

李德維坦言，只能說對不起，是國民黨努力不夠，今年初沒有說服民眾信任，獲得足夠的席次。以至於民進黨的「表決部隊」摧枯拉朽，甚至殺紅了眼，連《學校衛生法》中，保護校園團膳「不得使用乙型受體素」，以及《食品安全管理法》中，要求老人安養機構，或是0到2歲嬰幼兒托育機構飲食「不得檢出乙型受體素」的提案，全部封殺。

立法院24日處理攸關開放進口美國萊豬的九項行政命令和相關修法草案。國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團針對《食品安全衛生管理法》提出修正版本，要求標示萊劑，且入法規定萊豬不得進入學校，不過民進黨團則提出修正動議，以人數優勢表決通過維持現行條文。

(中時新聞網)