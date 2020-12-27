再創地方亮點 瑞工加速器計畫成果豐碩。（新北瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

再創地方亮點 瑞工加速器計畫成果豐碩。（新北瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

再創地方亮點 瑞工加速器計畫成果豐碩。（新北瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

再創地方亮點 瑞工加速器計畫成果豐碩。（新北瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

再創地方亮點 瑞工加速器計畫成果豐碩。（新北瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

新北市全國首創「新北創新教育加速器計畫」，鼓勵與支持學校進行「跨國」、「跨校」、 「跨學制」、「跨領域」的各項教育合作方案，瑞芳高工在本專案計畫中表現亮眼，「科技紮 根、研創成真」專案榮獲最高榮譽的「旗艦級」殊榮，而「教育環境創新」專案也榮獲「進 階級」補助。

在「科技紮根、研創成真」計畫中，將學校、老街及車站串連起來，共有「前後站立體 文史彩繪」、「地下道瑞芳藝文美展」、「好漢坡之時間廊彩繪」、「瑞工橋涵洞整平美化」、「礦 工意象圖製作展出」、「安全通學廊道之設置」及「平交道安全宣導製作」等 7 大項，本年度 雖然適逢疫情期間，學校仍然努力不懈、克服眾多困難，完成了大部分的項目(完成度高達 95％)，而在今天成果展中預定展示與巡禮的項目計有「地下道瑞芳藝文美展」、「好漢坡之時 間廊彩繪」、「平交道安全宣導製作」及「安全通學廊道之設置」等 4 項。

與會的貴賓包括了新北市政府教育局張明文局長、賴品妤委員辦公室主任、林裔綺 議員辦公室蘇主任、瑞芳區施玉祥區長、瑞芳車站黃立民站長、北科大陳殿禮教授與 Skills For U 黃偉翔執行長(本計畫的專案協助導師)、東南科技大學李清吟校長、中華科技大學郭承亮校長、中國科技大學張偉斌副校長、德霖科技大學代表等，還有九份創作家邱錫勳老師、康文創蘇仲康總監、猴硐礦工文史協會、退休礦工文史工作室、瑞芳老街推展協會、瑞芳在地的國中小校長以及瑞芳老街6里的里長等貴賓。

新北市教育局張明文局長特別肯定學校在這項專案計畫中的卓越表現與執行績效，不但引入更多外部資源，完成跨界合作的夢想，培育更多斜槓人才，更以「地方創生」概念來再

造瑞芳街區，將學校與社區一起共同盤點校內外相關資源，改變老師教學模式，並將教室延

伸到瑞芳火車站及周遭老街，讓上課也變成是一件有趣的事。

他指出，學校第一次走出校門與社區合作、第一次有專業導師入校輔導等，都讓我們看到不一樣的可能性，更透過本項計畫讓學校有不同高度的發展與翻轉，也希望可以再進一步結合學校與社區的共同力量，創生一個「具歷史、有古蹟、享藝術、被創生」的「文創瑞芳小鎮」。

瑞芳高工校長顏龍源表示，「新北創新教育加速器計畫」是新北市政府教育局的年度亮點 計畫，更是學校的重點發展計畫，瑞芳高工務必會全力以赴、全心投入，在這邊要代表學校 特別感謝教育局提供專案經費，還有參與計畫並協助計畫的專業導師、科技校院學者專家們，以及區公所、火車站、國中小、里辦公室、相關協會與本校研發與施作的師生們，不辭辛勞且無私的將相關專業技術奉獻出來。

他指出，各界更無償的提供給瑞工全體師生共同使用，這樣跨科與跨領域的共同合作，本來就是 108 新課綱中所強調自發、互動、共好的本質與精神，透過這樣的跨域合作，更能驗證新北創新教育加速器新課綱的前瞻概念與發展精神，讓學校成為團結、創新及資源整合的教育平台，為教育創造無限可能。

(中時 )