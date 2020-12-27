針對支付寶母公司螞蟻集團被監管約談一事，中國人民銀行副行長潘功勝27日指出，螞蟻存在法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為等多項問題。監管部門已對螞蟻提出重點業務領域的5點整改要求。

新華社報導，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外管局等金融管理部門26日聯合約談螞蟻集團。潘功勝27日代表四部門針對約談情況回答記者提問。

針對約談的主要內容，潘功勝指出，螞蟻集團目前經營中存在的主要問題為公司治理機制不健全。法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為。利用市場優勢地位排斥同業經營者，以及損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

金融管理部門對螞蟻集團提出的整改要求分別為，一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。

四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

(工商 )