農曆新年只剩不到2個月的時間了，也是公司尾牙的旺季，不少人都希望能抽中大獎過好年。星座命理專家艾菲爾老師昨（26）日就在臉書上點名4星座在元旦前後的偏財運超旺，不管是和朋友打牌或是抽獎都有機會獲得一筆意外之財！

▍第四名、白羊座

2021年元旦前後這段時間，海王星正在白羊座的財帛宮中，帶給你滿滿的正面影響，讓你的正能量大爆發，也讓你整個人都沉浸在心情好、手氣旺的最佳狀態。建議你有空時可以找親友一起玩玩牌，大有機會幫自己小贏一筆錢，也可以在這段期間，隨機去一間之前沒去過的彩票行買個希望，很有可能會中獎。雖然不是讓你一夜致富，但有意外之財入口袋，就會讓你心情大好，運勢更順暢喔。

▍第三名、摩羯座

2021年元旦前後這段時間，魔羯座的運氣越來越好，主要是因為12/17凶星土星就離開你的命宮了，過去的倒楣運與陰影漸漸散開、撥雲見日，接著給你帶來的是滿滿的正能量與自信，財運方面也有爆棚的好運，連走在路上都能撿到錢，或是過去參加的抽獎活動突然中獎了，也可能是接下來的公司年會讓你抽到大獎。總之這是一個偏財運滿點的時刻，千萬不要輕易錯過得來不易的好機運。

▍第二名、水瓶座

2021年元旦前後這段時間，水瓶座的偏財運特別好。你的偏財運可能是來自長輩丶領導給你紅包或意外獲得一筆績效獎金，也可能是之前跟你借錢的人良心發現，不只還了錢，還加了利息給你；又或是過去一動不動的投資開始止跌回升，有了回饋，讓你在過年前能好好喘口氣，這些錢就像是冬日裡的炭火，來得及時，也讓你鬆了一口氣。在這個新年時刻，也有閒錢可以犒賞自己這一年的辛勞。

▍第一名、雙魚座

就在昨天木星進入雙魚座的財帛宮，為你帶來的是滿滿的財運，可以說是近幾年金錢物質的高峰期。而在元旦前後，建議不要浪費了自己的好財運，去買張彩票吧！或是遇到了任何的抽獎活動也不要放過，雖然你過去可能覺得這樣的好事不會臨到自己頭上，好像很難中獎。但現在是你財運爆發的時刻，財神爺就是跟你站在同一個陣線上，好好把握這難得的好運，這個冬季偏財運最旺的就是你。

(中時新聞網)