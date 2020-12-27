日本境內新冠肺炎確診大爆發，26日單日飆升3881例，尤其自英國傳入的變種新冠病毒案例已達5人，日本政府昨緊急宣布，明年一月底前禁止外國人入境。面對英國變種病毒來勢洶洶，台灣會比照日本鎖國嗎？中央流行疫情指揮中心莊人祥首度表示，若集中檢疫和加強採檢的手段都失效，才有可能做關閉國境的考量。

英國變種病毒傳染快速，已有50餘國與英國斷航，但其病毒仍從歐洲擴散到亞洲，新加坡、香港和日本相繼淪陷，出現英國變種病毒個案，其中日本更多達5例，情勢非常嚴峻。

莊人祥分析，日本的英國變種病毒個案現在發現5例，但還不算擴散出來。國內為防堵英國變種病毒入侵，台灣是否會比照日本模式，採取鎖國因應？莊人祥說，目前台灣採取的方式，就是集中檢疫和加強採檢，若無法用這種方式防堵，後續才會考量進一步的邊境管制。

根據共同社報導，日本厚生勞動省25日發布消息，有5名男女從英國抵達日本確診，年齡為未滿10歲到60多歲，其中4人沒有症狀，但他們都感染英國蔓延的新冠變種病毒。他們是在機場檢疫中被確認感染，現在入住酒店，沒有密切接觸者。

(中時新聞網)