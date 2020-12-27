網紅「小A辣」日前從最強偽娘變身成真正的女人，今年10月她飛到泰國接受性別重置手術，如今生理上已經是真正的女性，弟弟們都改口喊她「姊姊」，她勇敢做自己的故事，讓不少網友感動，但也有人出言攻擊小A辣，酸她用「腸道做妹妹」的手法會流臭水有異味，小A辣聞言高EQ回應，並揭開了自己做的最新變性手術的構成玄機。

小A辣變性成為真正的女生，大方在社群上分享過程，其實從術前準備到術後恢復，都頗為艱辛，讓人感到佩服的同時，也很心疼她，所幸結果是好的，還透露跟男友已經「開機」，彼此相當滿意，透露手術採用她的腸子做成陰道壁，因此不但緊實有彈性，且會自然分泌腸液，不會變成「乾妹妹」，小A辣更透露有時睡醒下身會濕一大片。

對於「用腸子做妹妹」這項技術，多數人都讚嘆醫學技術的高超，但也有人得知後噴酸言，說腸子本是用來排泄裝糞便的，「腸汁會不會臭臭的」，小A辣聞言沒生氣，反倒冷靜回應：「人的體液，有什麼是香的嗎？」，也透露每2周會徹底清洗人工陰道一次，很細心地避免異味產生。

除此之外，小A辣也完整揭開這項變性手術的細節玄機，表示醫師是將她肚子切開取得一段S結腸，縫合作為陰道內壁，當然這段腸子就跟原本排便的地方完全阻斷了，只是移植後這組織仍保有分泌體液的功能，而醫師將他原本的龜頭神經重新建構成女性性器，因此在房事上，她的感受跟一般女生是差不多的，也表示因為體內沒有子宮，「所以深度到達18-20公分」，理性回應讓網友直呼好勇敢，也覺得她自信做自己，開心就好，「不用向別人解釋」。

(中時新聞網)